Geschichten hören? Nein – erleben!

Magische Geschichten, mitreißende Musik und ganz viel Fantasie: Beim interaktiven Kinderkonzert „ADUI und der Geschichtenzauber“ begeben sich Kinder gemeinsam mit ADUI und der Audi Bläserphilharmonie auf eine musikalische Reise durch bekannte Erzählwelten – zum Zuhören, Mitmachen und Staunen.

Mit „ADUI und der Geschichtenzauber“ lädt das Audi Forum Neckarsulm zu einem interaktiven Kinderkonzert ein, das Musik und Fantasie auf besondere Weise verbindet. Gemeinsam mit dem kleinen Roboter ADUI entdecken Kinder die Welt der Musik anhand vertrauter Geschichten und märchenhafter Motive.

Im Mittelpunkt steht das aktive Erleben: Die Audi Bläserphilharmonie nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise, bei der Klänge, Rhythmen und Instrumente spielerisch vermittelt werden.

Durch Mitmachmomente und eine altersgerechte Moderation werden musikalische Zusammenhänge verständlich erklärt. So lernen die Kinder, bewusst zuzuhören, Unterschiede wahrzunehmen und Musik als erzählerisches Element zu begreifen.

Das Konzert richtet sich an Kinder ab sechs Jahren und ihre Familien und bietet ein lebendiges Konzerterlebnis, bei dem Zuhören, Mitdenken und Mitmachen gleichermaßen im Vordergrund stehen.