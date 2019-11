Kinderkonzert auf dem Stuttgarter Fernsehturm

Patrick Siben und DIE STUTTGARTER SALONIKER laden zum KINDERMITMACHKONZERT "Childrens Corner" ein und führen aufregend-moderne Musik der Jahrhundertwende und der Zwanziger/Dreißiger Jahre auf.

Diese Konzerte richten sich an alle Generationen, an Babys, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters. Mitreißende Musikstücke werden so dargeboten, daß der spät-pubertierende Jugendliche genauso fasziniert sein wird wie das Krabbelkind.

Große und kleine Kinder müssen hier nicht Still-Sitzen. Sie dürfen sich bewegen, zum Orchester krabbeln, mitmachen, mittanzen, mitklatschen, mitsummen und mitsingen.

Die Musik der gemeinhin "Goldenen Zwanziger" oder besser "Roaring Twenties" genannten 1920er Jahre eignet sich hierzu besonders, denn da ist alles im Umbruch. Alte Zöpfe werden abgeschnitten, mit hierarchischen Traditionen wird gebrochen und es entsteht - für jeden nachvollziehbar - erstmals Multikulti und ein "w-w-w-feeling" (sprich Double-iU-Double-iU-Double-iU-Feeling).

Der erste Fernsehturm der Welt und die Musik unserer Großväter und Urgroßmütter auch der jungen Generation nahezubringen, veranlaßt die Stuttgarter Saloniker, eine neue Konzertreihe speziell für Großeltern und ihre Enkel zu entwickeln. Am Nachmittag laden Patrick Siben und seine Musiker auf den Stuttgarter Fernsehturm zum Kinderkonzert "Childrens Corner" und führen aufregend-moderne Musik der Jahrhundertwende und der Zwanziger/Dreißiger Jahre auf.

Dabei wird auch die phänomenale Aussicht gewürdigt, Schwäbische Alb und Schwarzwald rahmen die Filderebene ein auf der man den Stuttgarter Flughafen beobachten kann, man siehst die Stuttgarter Innenstadt zwischen den sieben Hügeln mit ihren Türmen und der S21-Großbaustelle, das Daimler-Stadion, den Württemberg und und und...

Es gibt bewußt keine Altersbegrenzungen: Kleinkinder, Kinder und Jugendliche können Instrumente bestaunen und Vieles mitmachen.