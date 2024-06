Musica Cantorum - katholische Singschule (Kinder von der Einschulung bis einschl. 5. Schuljahr)

Der Kinderchor der Musica Cantorum trifft sich wöchentlich zur Probe (nicht in den Schulferien - beachten Sie den aktuellen Probenplan). In 60 Minuten bewegen und beschäftigen wir uns im großen Feld der (Kirchen)Musik sowie des Singens.

Uns ist es wichtig, dass die Kinder neben der Freude an der Musik sowie dem Singen und dem gemeinschaftlichen Spaß auch ihre musikalischen Fertigkeiten ausbilden können: Stimmbildung, Notenlesen, Instrumentenkunde, etc. Alle Kinder haben daher im Anschluss der Probe 15 Minuten Stimmbildungsunterricht in einer Kleingruppe bei einem professionellen Stimmcoach.

Regelmäßig bereiten wir uns auf große Projekte wie Singspiele vor und treffen uns dazu auch mal einen gesamten Samstag, an dem Texte, Kostüme und Choreografie einstudiert werden.

Interessierte Kinder sind jederzeit herzlich willkommen!