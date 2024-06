Hansi Linde Band

American Road Rock

Die außergewöhnlichen Stimmen von Hansi Linde und Berthold Baumgartl, das rockbetonte Spiel von Rainer Feil an den Drums und der groovige Bass von Uli Lienert liefern Songs in perfekter Liveatmosphäre. Dabei stehen musikalische Vorbilder wie Tom Petty, Jackson Browne und John Fogerty im Vordergrund. Aber auch Größen wie The Eagles, Dwight Yoakam oder Van Morrison stehen auf der Setlist.