Kinderkonzert für Kindergarten und Grundschule

Nikolai Rimski-Korsakow.Scheherazade. Sinfonische Suite, op. 35.

Katharina Gudmundsson | Scheherazade. Frederic Böhle | Vater und Erzähler. Elisabeth Fuchs | Dirigentin Philharmonie Salzburg.

An diesem Morgen entführt die Philharmonie Salzburg das junge Publikum in die arabische Märchenwelt: Die sinfonische Dichtung „Scheherazade“ des russischen Komponisten Nikolai Rimski-Korsakow beruht auf der gleichnamigen Erzählung aus der Sammlung „Tausendundeine Nacht“.

Scheherazade ist eine schöne und kluge junge Frau, der es gelingt, den bösen König Schahrahyâr zu besänftigen, indem sie ihm jede Nacht eine Geschichte erzählt und an der spannendsten Stelle aufhört. Typisch für die Musik von Rimski-Korsakow ist dabei die farbenfrohe Instrumentation. Elisabeth Fuchs bringt klassische Musik kindgerecht auf die Bühne. Das junge Publikum wird mittels Geschichten in die Welt der Musik eingeführt und vielleicht sind dann auch Sindbads Schiff, das Meer, die Umgebung in Bagdad und Scheherazade sowie der Sultan zu hören und zu erleben.

Das Konzert richtet sich an Gruppen und Schulklassen folgender Altersstufen:

9.00–10.00 Uhr: ca. 3–7 Jahre

11.30–12.30 Uhr: ca. 6–11 Jahre

Anmeldung nur als Gruppe oder Klasse möglich unter kultur@wuerth.com