Kinderkonzert "Grusical"

Ein schaurig-schönes Kinderkonzert, bei dem die Musik jazzt und das Bühnenbild verzaubert.

Unser Kinderkonzert im Josephsaal ist der perfekte Auftakt für eine schaurig-schöne Zeit.Die Münsteraner Liedermacherin und Sängerin Corinna Bilke schreibt Jazz- und Popmusik für Familien. Statt der üblichen Klischees traditioneller Kinderlieder bringen sie und ihre Band jazzige Harmonien aus Piano, Bass und Schlagzeug mit. Ihr musikalisches Programm versprüht Freude und zaubert eine wunderbar wohlige Atmosphäre, egal ob unter dem Meer, im Weltall oder im Spukschloss.

In ein solches Gemäuer voller Spuk geht es beim „Das Grusical“. Corinna Bilke führt ihr Publikum in ein verfluchtes Schloss. Dort trifft Mira, ein Mädchen aus einem kleinen Dorf, auf die stets schlecht gelaunte Hausherrin Miss Mary, mit der etwas nicht stimmt … Aber was? Schaurig-schöne Songs, witzige Dialoge und Corinna Bilkes unverwechselbare Art laden Groß und Klein zum Mitsingen, Tanzen, Träumen und natürlich zum Gruseln ein.