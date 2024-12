KINDERKONZERT: JOHANN & JOHANNES

Johann & Johannes

Werke von Johann Strauß (Sohn) und Johannes Brahms

Mitglieder des SWR Symphonieorchester

Jasmin Bachmann Moderation

Im Januar 2025 findet die »ARD-Woche der Musik« unter dem Titel »Das Brahms- & Strauß-Experiment« statt. Im Rahmen dieses deutschlandweiten Musikvermittlungs-Projektes der ARD-Ensembles kommen Mitglieder des SWR Symphonieorchester mit ihrem Schulkonzert rund um »Johann & Johannes« in die Musikhalle nach Ludwigsburg.

Der aus Hamburg stammende berühmte Pianist und Komponist Johannes Brahms und der Wiener Walzerkönigs Johann Strauß (Sohn) sind sich hier im Land, nämlich in Baden-Baden, einer großen Kulturmetropole des 19. Jahrhunderts, über den Weg gelaufen. Die Sommermonate der Jahre 1865 bis 1874 verbrachte Brahms in Baden-Baden und bewohnte die Mansardenzimmer in einem schindelgedeckten »hübschen Haus auf dem Hügel«. Hier fand er die notwendige Ruhe zum Komponieren und es entstanden viele seiner berühmten Werke. Johann Strauß wiederum machte 1871 auf der Rückreise einer gigantischen Amerika-Tournee zum ersten Mal Station in der badischen Kurstadt.

Warum es die beiden Komponisten nach Baden-Württemberg verschlagen hatte, was sie aneinander geschätzt haben oder wie sich Johannes Brahms von der Natur inspirieren ließ – das und noch viel mehr erfahrt Ihr bei einer spannenden Reise durch die Musik und Lebensgeschichten der beiden Komponisten.

Vorbereitende Unterrichts-Materialien zum Konzertprojekt stehen ab Herbst 2024 auf der Homepage der ARD unter www.ard.de und dem Stichwort »ARD-Woche der Musik« zum Download zur Verfügung.

Das Konzert richtet sich an Schulklassen der Stufen 2 bis 6.