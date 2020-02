Klazz Brothers - Beethoven meets Cuba

Ludwig van Beethoven, Inbegriff von Klassik und Revolution, hat unzählige Musikergenerationen inspiriert. Darunter auch die Klazz Brothers & Cuba Percussion, die sich dem Grenzbereich zwischen klassischer europäischer Musiktradition, dem Jazz in all seinen Spielarten sowie dem rhythmischen und melodischen Reichtum kubanischer Musik verschrieben haben. Fidel Castro, Außenseiter und Freund der Armen, begeisterte Menschenmassen und polarisierte wie wenige in der Welt.

Die Klazz Brothers, die „Meister des Classical Crossover“, verkauften mehr als 500.000 Alben weltweit und erhielten für "Classic meets Cuba", "Jazz meets Cuba" und "Mozart meets Cuba" zahllose hochkarätige Preise. Mit BEETHOVEN MEETS CUBA präsentieren sie zum 250. Geburtstag von Beethoven komplett neue Arrangements, die Verbindungen und Gegensätze dieser zwei vielleicht doch nicht so gegensätzlichen Persönlichkeiten sowie der verschiedenen Kulturen entstehen lassen. Cha Cha Cha, Bolero, Merengue, Changui oder Danzon verschmelzen hier mit Beethovens Werk zu einer einzigartigen, neuen und unerhörten Musiksprache.