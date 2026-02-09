Der schlaue gestiefelte Kater (Puss in Boots) kommt auf die Konzertbühne!

In einem fantasievollen Kinderkonzert nach dem bekannten Märchen erklingt die Musik von Franco Cesarani, die Groß und Klein gleichermaßen in ihren Bann zieht.

Die Erzählerin Frau Birgit Sehon führt lebendig und kindgerecht durch die Abenteuer des schlauen Katers, des armen Müllersohns und des Königs

und lässt das bekannte Märchen zusammen mit dem Städtischen Blasorchester Heidenheim unter der Leitung von Stefan Blank musikalisch zum Leben erwachen.

Die Figur des gestiefelten Katers geht zurück auf den französischen Schriftsteller Charles Perrault (1628–1703), der das Märchen im 17. Jahrhundert erstmals schriftlich als „Le chat botte“ festhielt.

Später wurde es von den Märchensammlern Brüdern Grimm aufgeschrieben und weiter überliefert. Bis heute ist der gestiefelte Kater eine bekannte Figur in Kinderbüchern, Zeichentrickfilmen und Comics.

Die Tradition des Kinderkonzerts im Lokschuppen HDH, das sich seit 2022 etabliert hat, begeistert Jahr für Jahr Kinder, Eltern und Musikfans gleichermaßen und verbindet spielerische Unterhaltung mit musikalischem Erleben.

Neu in diesem Jahr: ein junges Orchester der Musikschule Heidenheim eröffnet das Konzert und zeigt, dass man schon mit kleinem Instrument große Musik machen kann – ein inspirierender Auftakt für kleine Musikerinnen und Musiker.