Kinderkulturfest

Jedes Jahr wird auf der ganzen Welt am 20. September und um diesen Tag herum der Weltkindertag gefeiert.

Der Kindertag ist dafür da, um speziell auf Kinderrechte aufmerksam zu machen. So haben Kinder auch ein Recht auf kulturelle Bildung! So steht es in mehreren Artikeln der UN-Kinderrechtskonvention, unter anderem in Artikel 31, der das Recht auf kulturelle Teilhabe festhält.

An diesem Tag können Kinder an vielerlei kreativen Aktivitäten teilnehmen, bei den Unterhaltungsangeboten zuschauen und Informationen über die Kinderrechte und Kinderbeteiligung bekommen.