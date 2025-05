Unter dem Motto "Von der Tiefsee bis zum Mond - was lebt denn da?" feiern wir das Kinderkulturfest im Rahmen der 16. Triennale Kleinplastik, die unter dem Titel "Habitate. Über_Lebensräume" steht. Wir machen uns auf die Suche - wer lebt wo und was brauchen Menschen, Tiere und Pflanzen, um sich zu Hause zu fühlen? Die Werkstätten der Fellbacher Institutionen und Einrichtungen bieten mit originellen Bastelangeboten und vielen anderen fantasievollen Aktionen wieder allerhand Möglichkeiten zum Spielen und Kreativwerden. "Landmäusen, Seebären und anderen bunten Vögeln" begegnet das Flohzirkus Orquestra in einem bunten Mix aus Kindermusik, Reggae, Chanson, Folk und Zirkusmusik auf der großen Bühne im Rathausinnenhof.