kindermitmachkonzert > childrens corner - kindermitmachkonzert

Musik für Großeltern und Enkel oder Eltern und Kinder

Konzert für Großeltern, Enkel, Eltern und Kinder. Die Stuttgarter Saloniker führen in die aufregendmoderne Musik der Jahrhundertwende und der 20/30er Jahre ein. Mitreißende Musikstücke werden so dargeboten, daß der pubertierende Jugendliche genauso phasziniert sein wird wie das Krabbelkind. Es gibt bewußt keine Altersbegrenzung. Mit Claude Debussy und George Gershwin kommen Avantgardisten und Jazzmusiker aufs Programm.

Patrick Siben und DIE STUTTGARTER SALONIKER laden zum KINDERMITMACHKONZERT "Childrens Corner" und führen aufregend-moderne Musik der Jahrhundertwende und der Zwanziger/Dreißiger Jahre auf.

Dieses Konzert richtet sich an alle Generationen, an Babys, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters. Mitreißende Musikstücke werden so dargeboten, daß der spät-pubertierende Jugendliche genauso fasziniert sein wird wie das Krabbelkind.

Große und kleine Kinder müssen hier nicht Still-Sitzen. Sie dürfen sich (im Rahmen der Corona-Vorgaben) bewegen, zum Orchester krabbeln, mitmachen, mittanzen, mitklatschen, mitsummen und mitsingen.