Kindermitmachkonzert mit herrH

Bereits 2024 war herrH zu Gast beim Mosbacher Sommer und bereitete Groß und Klein ein unvergessliches Konzerterlebnis.

Deshalb freuen wir uns umso mehr auf die Rückkehr von „Emma, die Ente“ und „Raffi, die Giraffe“.

Wenn das erste Konzert zu einem ganz großen Erlebnis im Leben der Kleinen wird. Wenn Kinder und Eltern gemeinsam ausgelassen tanzen, feiern und singen. Wenn der Mitmach-Faktor großgeschrieben wird und nicht nur die Tanzbeine, sondern auch kleine und große Herzen bewegt werden. Dann kann nur einer auf der Bühne stehen: herrH.

Mit weit mehr als 100 Millionen Streams seiner Songs, rund 200 Kinderkonzerten im Jahr und Auftritten bei TV-Sendern wie KIKA beweist uns der junge Familienvater und Grundschulpädagoge eindrucksvoll: herrH ist aus dem Leben der Familien nicht mehr wegzudenken.