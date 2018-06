Am Sonntag den 22.Juli, um 17.00 Uhr laden die Kinderchöre der Katholischen Kirchengemeinde Eppingen zur Premiere in die Stadtkirche ein. Aufgeführt wird das beliebte Kindermusical "JONA" nach Texten von Jürgen Kleinsorge und der Musik von Lebrecht Heidenreich. Die Aufführung erfolgt konzertant mit den Kinderchören, begleitet von Kantor Andreas Schmid (Keyboard) und Teresa Heinzmann (Viola/Violine), sowie Sprechern und gebeamten Bildszenen zur Geschichte Jona. Federführend erklingt der Gesang durch den gemeindeeigenen Kinderchor an "Unserer Lieben Frau", während die Kinderchöre der Kindergärten St.Bernhard, St. Ottilia und St. Elisabeth (Eppingen-Rohrbach) die Refrains klangvoll mitgestalten.