Kindermusical "OCEANKIDS"

RETTET DIE WELTMEERE!

Das musikalische Meerchen OCEANKIDS erzählt von der kleinen Nixe und ihrem Freund, dem Wal, die eines Tages in ihrem so geliebten Meer auf eine riesige Müllinsel stoßen. Um ihren Ozean vor der Vermüllung zu retten, machen sie sich auf den Weg und suchen nach Verbündeten, die ihnen bei ihrer Mission helfen, die Schönheit der Meere zu bewahren. Auf ihrer abenteuerlichen Reise geraten sie in einen Sturm, retten eine in Seenot geratene Möwe und treffen auf einen außergewöhnlichen Kapitän. Sie landen an verschiedensten Flecken der Erde und lernen Kinder aus unterschiedlichen Kulturen und deren Ideen zur Müllreduzierung kennen. Der Kreis der OCEANKIDS wird dadurch immer größer und das gemeinsame Ziel, den Ozean zu schützen, vereint sie alle miteinander.

NACHHALTIGKEIT ZUM ANFASSEN

DIE NIXEN, das ist Leidenschaft, Musikalität, Spielfreude und Groove, vereint in einem Streichquartett der besonderen Art mit Rahel Rilling und Katharina Wildhagen an den Violinen, Kristina Labitzke an der Viola, sowie Nikola Spingler am Cello. Das Mini-Musical OCEANKIDS, geschrieben, inszeniert, komponiert, erzählt und gespielt von den NIXEN, verbindet auf spannende und fantasievolle Weise die Umweltthematik mit Musik und dem Austausch der Kulturen. Anhand kunstvoller Kostüme aus alten Jeans, Stoffresten, CDs und gebrauchten Fahrradschläuchen wird Nachhaltigkeit auch auf der Bühne sichtbar. Untermalt von geigendem Meeresrauschen und klassischen Melodien, herzergreifenden Musicalsongs und coolen Raps, werden alle Kinder eingeladen, OCEANKIDS zu sein und die Zukunft des Planeten selbst in die Hand zu nehmen. Denn gemeinsam sind sie stark genug, die Zerstörung der Weltmeere aufzuhalten und die Wiege unseres Lebens zu beschützen.

Empfohlen für junges Publikum ab 5 Jahren.