Kindermusical "Was bedeutet Weihnachten?"

Herzliche Einladung zum Kindermusical des Kinderchors Berglerchen am Sonntag, den 15. Dezember, um 14:30 Uhr. Bei Kaffee und Kuchen können Groß und Klein den musikalischen Nachmittag in der Mehrzweckhalle in Sinsheim-Adersbach erleben.

Der Nachwuchs unseres Vereins, der Kinderchor Berglerchen, hat ein neues Musical auf die Beine gestellt. Nach dem Erfolg des letzten Projektes im Mai haben sich die Kinder jetzt dem Thema “Was bedeutet Weihnachten?” gewidmet. Mit ihrer Kinderchorleiterin Karin Frey lernen sie Woche für Woche mit viel Fleiß und Begeisterung die weihnachtlichen Lieder und freuen sich darauf, diese am 15. Dezember endlich aufführen zu können.

Als besondere Überraschung werden neben dem Chor auch die Stimmen einiger Erwachsenen zu hören sein. Sie alle zusammen möchten mit den Zuhörern auf eine spannende Reise mit Christopher, der kleinen Kirchenmaus gehen, die überall nach dem Sinn von Weihnachten sucht. Eine perfekte Einstimmung auf die kommenden Weihnachtstage, ein besonderes Erlebnis für die ganze Familie. Der Eintritt ist frei.