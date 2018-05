Kinderoper: Die Zauberflöte

Herzliche Einladung zum Kindersingspiel: Wolfgang Amadeus Mozarts „Zauberflöte“ ist die meistgespielte Oper überhaupt. Sie entführt den Besucher in eine mystische Welt, in der sich nicht sofort zwischen Gut und Böse unterscheiden lässt. Mozarts Musik hingegen ist leicht verständlich. Manch einer kann sie nach einmaligem Anhören schon mitsingen. Sie gefällt Kindern wie Erwachsenen. Der Kinderchor unter Leitung von Michaela Frind führt die Oper in einer Bearbeitung für Kinderchor mit vierhändigem Klavier von Michael B. Bender auf. Die Aufführungen sind am Samstag, dem 9. Juni um 18 Uhr und am Sonntag, dem 10. Juni um 15 Uhr im Matthäus-Alber-Haus. Der Eintritt ist frei.