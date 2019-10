Kinderrechte machen Schule

Die Kinderrechte werden 30 Jahre alt! Zu diesem Anlass will das Team der Schulsozialarbeit von MOKKA e.V. im Raum Rottenburg das Thema in die Schulen tragen und zusammen mit den Schülern der dritten und vierten Klassen in Bilder darstellen. Alle Rottenburger Grundschulen nehmen am Malwettbewerb teil. Die 20 schönsten Bilder werden in der Stadtbibliothek Rottenburg ausgestellt.

Darüber hinaus werden aus den Bildern der Kinder Plakate, Postkarten und ein Wandkalender erstellt. Die Plakate werden in Rottenburger Geschäften und öffentlichen Gebäuden aufgehängt, um Diskussionen über das Thema "Kinderrechte" vor Ort anzuregen.