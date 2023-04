Bei unserer beliebten Kinderregatta haben unter 15-jährige Ruderer:innen, die noch nie in einem Wettkampf gestartet sind, zum ersten Mal die Möglichkeit, den Rennbetrieb auf einer Strecke von 350 m unter realistischen Bedingungen zu trainieren. In drei Bahnen wird dabei vom Steg des Rudervereins aus in Richtung Dieter-Roser-Brücke gerudert. Ziel ist die Vorbereitung auf die im Herbst stattfindenden Regatten in Bad Waldsee, Marbach und Nürtingen.

Für alle Interessierten ist das eine super Gelegenheit den Rudersport besser kennenzulernen. Die Aktiven des Rudervereins Esslingen stehen wie immer für alle Fragen gerne zur Verfügung. Also raus zur Neckarinsel, die Sonne geniessen, die Jugend anfeuern und das Rudern mal aus der Nähe anschauen!

Ort: Ruderverein Esslingen e.V.