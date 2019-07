Kindersachenmarkt in Dettingen: Am Samstag, den 28. September 2019 findet von 13.30 Uhr – 16.00 Uhr der Kindersachenmarkt in der Schillerhalle Dettingen statt.

Angeboten wird alles „rund ums Kind“ wie aktuelle Herbst- und Winterbekleidung für Kinder und Jugendliche, Kinderwagen, Autositze, Spielsachen, Umstandsmode und vieles mehr.

Ein reichhaltiges Kuchenbuffet lädt zum Kaffeetrinken ein. Torten und Kuchen gibt es auch zum Mitnehmen.

Handtaschen dürfen nicht in die Halle gebracht werden.

Der Erlös kommt dem Gartenheim der Hauptamtlichenstelle des CVJM Dettingen zugute.

Zum Vormerken: Der nächste Kindersachenmarkt findet am 15.02.2020 statt.