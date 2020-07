Kindersommerfasching "Light"

mit Christof und Vladi Altmann

Wir feiern einmal mehr unseren Kindersommerfasching im Manufaktur-Hof. Auch in diesem Jahr. Zwar nicht wie gewohnt, aber trotzdem haben wir ein tolles Programm für euch.

Kommt verkleidet als Löwe, Koala, Affe, Känguru, Palme oder was euch sonst zum Thema Dschungel einfällt und macht ein Erinnerungsbild in unserer Fotobox. Danach noch schnell ein Eis oder eine Portion Popcorn und ab zu Christof und Vladi. Unsere Jongleure und die Trommler bringen euch in Dschungelstimmung und ihr könnt einen tierischen Nachmittag genießen!

Ab 16.00 Uhr CHRISTOF UND VLADI ALTMANN

„Warum ist die Banane krumm?“

In ihrem fröhlichen Lieder-Mitmach-Programm für Kinder und Familien gehen Christof und Vladi Altmann (wie immer zusammen mit ihren Zuschauern) nicht nur der spannenden Frage nach, warum die Banane krumm ist. Sie treffen auch auf verliebte Löwen in Afrika, Koala-Bären und Kängurus in Australien, dressierte Frösche und eine fantastische Gemüse-Band.

Und das Sammelsurium der zum Einsatz kommenden Instrumente ist ebenso bunt und vielfältig wie das gesamte Programm. Neben Gitarre, Akkordeon und Trommeln kommen Musik-Früchte, Schellenstecken, das Garten-Klatschbrett und ein Gieskannen-Bass auf der Bühne zum Einsatz. Das Publikum darf natürlich nach Herzenslust Mitsingen, Klatschen und Lachen, selbstverständlich mit Abstand und vom Platz im Publikum.