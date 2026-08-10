Kindertag im Pfühlpark – „Seit 30 Jahren alle in einem Boot“

Auch 2026 lädt der Stadt- und Kreisjugendring Heilbronn gemeinsam mit seinen Mitgliedern und engagierten Vereinen des Stadt- und Landkreis Heilbronn zum großen Kindertag in den Pfühlpark ein – traditionell am Sonntag nach dem Weltkindertag im September. Unter dem Motto „Seit 30 Jahren alle in einem Boot“ erwartet Kinder ab 5 Jahren und ihre Familien ein abwechslungsreicher Tag voller kreativen Mitmachangeboten mit Spiel, Bewegung und Kreativität. Für das leibliche Wohl der ganzen Familie wird gesorgt und der Eintritt ist für alle frei. Der SKJR und seine Mitglieder freuen sich auf viele kleine und große Gäste.

Weitere Infos auf www.skjr-hn.de/kindertag-heilbronn