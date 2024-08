Der Pfühlpark verwandelt sich wieder in ein buntes Paradies für groß und klein. Passend zum Motto "Spaß im (P)Fühlpark - mit allen Sinnen" bieten die Mitgleidsvereine Mitmachangebote an.

Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Wir freuen uns auf euch und eure Sinne!

Seit 1996 gibt es jedes Jahr am Sonntag nach dem Weltkindertag im September ein großes Kinderfest im Pfühlpark Heilbronn, organisiert und gestaltet von den Mitgliedern und interessierten Vereinen des SKJR. Dabei spielen und feiern Kinder und Familien an Spielstationen und Essensständen der regionalen Kinder- und Jugendarbeit. 2020 fiel der Kindertag zum ersten Mal überhaupt in seiner langen Erfolgsgeschichte wegen der Pandemie aus. 2021 fand der Kindertag in einer pandemiegeschuldeten dezentralen Variante mit Spiel- und Bastelpaketen statt.

Seit 2022 startet der Kindertag im Pfühlpark wieder voll durch!