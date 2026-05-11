Kindertheater „Fuchs & Ferkel – Torte auf Rezept“

Ferkel hat Husten. Sein Freund Fuchs spielt prompt den Arzt und erfindet eine ungewöhnliche Medizin für seinen Patienten: „Zwei Liter Limonade und vier Schokoküsse … viermal täglich.“ Jetzt müssen die zwei unbedingt die Arzneimittel besorgen.

Ferkel geht mit dem Rezept zur Kuh, die ihm die verschriebenen Leckereien gibt. Ganz schnell spricht sich die erfolgreiche Täuschung im Wald herum und bald wollen alle Tiere vom Fuchs behandelt werden – denn wer will nicht durch ganz viel Limonade und Schokoküsse gesund werden?

Bjørn F. Rørvik zählt in Norwegen zu den beliebtesten Kinderbuchautoren. Das Erzähl-Bilderbuch „Fuchs & Ferkel – Torte auf Rezept“ wurde 2023 für den Deutschen Jugendliteraturpreis in der Kategorie „Kinderbuch“ nominiert. Die WLB zeigt es zum ersten Mal als Theaterstück.

Spieldauer: 40 Minuten

Regie: Laura Tetzlaff

Es spielen Alisha Iyer und Marisa Lacatena

Die Stadtbibliothek und der Freundeskreis der Stadtbibliothek Schwäbisch Hall e.V. laden herzlich zum Gastspiel ein.

Wir bitten um Verständnis dafür, dass Kinder unter 5 Jahren nicht eingelassen werden können.