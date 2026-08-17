Kindertheater Achja! Spielt „Alles Käse“

Alles Käse von Jessica Jahning Ein interaktives Musiktheaterstück für Kinder ab 4 Jahren.

DES STÜCKS: Pizza zum Frühstück, Gaming und absolutes Nichtstun – besser geht’s nicht, findet die rundum zufriedene Flo. Wäre da nicht diese durchgeknallte virtuelle Fee, die plötzlich in ihrem Baumhaus auftaucht und sie ungefragt ins nächste Level zieht. Bevor Flo „Game over“ sagen kann, steckt sie in einer komplett schrägen Manga-Mission mit magischen Schweißbändern, Vitamin-Power und einem miesen, fiesen Orakel mit rätselhaften Gedächtnislücken. "Alles Käse“ ist ein modernes Kindertheater zum Thema “Was macht Kinder stark?” mit viel Musik, Bewegung und Mitmach-Action. Zum Mitmachen und Mitlachen!