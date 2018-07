Kindertheater "Aladdin"

Aladdin, der König der Diebe, lebt mit einer Bande von Räubern in Bagdad. Er will um die Hand seiner geliebten Jasmin anhalten, welche die Tochter des Sultans ist. Sie ist allerdings schon dem Großwesir Dschafar versprochen, was Jasmin sehr unglücklich macht. Von Dschafar in einen Hinterhalt gelockt, soll Aladdin eine Wunderlampe aus der dunklen Höhle holen, die sich nur von jemandem mit einer reinen Seele öffnen lässt. Allerdings wird Aladdin selbst Herr über Dschinn, den Geist aus der Lampe. Der Dschinn gewährt Aladdin drei Wünsche. Jasmin bittet hingegen ihren Vater, dass auch andere Männer des Volkes die Chance bekommen, sie zu heiraten. Widerwillig stimmt der Sultan unter folgender Bedingung zu: Wer den Sultan in Gold aufwiegen kann, darf Jasmin heiraten. Und der Sultan ist sehr schwer! Mit Hilfe des Dschinn und seiner Freunde trägt Aladdin alle Schätze, die ihnen in die Hände kommen, zusammen. Doch reichen all die Bemühungen aus?

Peppige Ohrwürmer und schwungvolle Hits begleiten das Geschehen auf der Bühne und nehmen das Publikum mit in eine märchenhafte Zeit.

Aufführungsrechte: LITAG Theaterverlag, München