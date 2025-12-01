Kindertheater: "Alle Jahre wieder“

Zwei Rentiere singen Weihnachtslieder

Die beiden Rentiere Uwe und Peter haben sich in Mützen und Schale geworfen, denn der Winter und damit auch Weihnachten steht vor der Tür. Und jetzt warten sie. Natürlich auf den Weihnachtsmann.

Und damit ihnen nicht langweilig wird, singen sie Lieder, lauschen dem Winter und erforschen den Klang dieser Jahreszeit. Dabei haben die beiden als Rentiere ihre ganz eigene Sicht auf Weihnachten.

Eine Kooperation von Theater Mär und Theater Triebwerk... mit Ukulele, Cello und Geschichten im Gepäck!

Dauer

Circa 45 Minuten ohne Pause