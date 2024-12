Kindertheater "Das kleine Gespenst"

Stabmarionettenproduktion des Topolino Figurentheaters nach dem Kinderbuch von Otfried Preußler und Susanne Preußler-Bitsch.

Jede Nacht, pünktlich zur Geisterstunde erwacht das kleine Gespenst. Uiii, wie aufregend! Im Burgmuseum wurde alles ganz neu eingerichtet. Das kleine Gespenst nimmt sofort alles genau unter die Lupe, räumt natürlich ordentlich um und stellt so manches auf den Kopf. Auweia, der arme Burgverwalter Finsterwalder traut seinen Augen nicht. Jetzt hat er nicht nur den Schaden, sondern wird auch noch verspottet und selbst beschuldigt. Oh je! Das wollte das kleine Gespenst bestimmt nicht. Zum Glück haben die beiden eine prima Lösung! Die kleinen Zuschauer identifizieren sich mit dem kleinen Gespenst und lieben es, wenn es spukt und Blödsinn macht. Sie erfahren auch, wie einfühlsam und liebevoll so ein kleiner Poltergeist sein kann.