Kindertheater "Der Froschkönig" theater en miniature

Kindertheater theater en miniature "Der Froschkönig"

Ein Stück nach dem Märchen der Brüder Grimm für Kinder ab 4 Jahre

Das Stück entstand nach dem bekannten Märchen der Brüder Grimm und nach Ideen von Ellen Heese und Andrej Joukov.

In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön, aber die jüngste war so schön, dass die Sonne selbst, die doch so vieles gesehen hat, sich verwunderte, sooft sie ihr ins Gesicht schien…. Als die goldene Kugel der jüngsten Königstochter beim Spielen in einen Brunnen fällt, kommt ihr ausgerechnet ein glitschiger Frosch zu Hilfe. Damit er ihr das geliebte Spielzeug heraufholt, muss sie ihm jedoch versprechen, ihn lieb zu haben und alles freundschaftlich mit ihm zu teilen – ein schnell und leicht gegebenes Versprechen. Als der Frosch dann im Schloss erscheint, bereut sie ihre Worte, und die Erfüllung seiner Wünsche fällt ihr schwer.... Eine heitere Geschichte mit einer einfachen Botschaft: „Was man versprochen hat, muss man auch halten!“ – erzählt und gespielt mit pfiffigen Stoff-Figuren im verwunschenen Wald einer Fee.

Wir bitten um Verständnis, dass Kinder unter 4 Jahren leider keinen Zutritt haben!