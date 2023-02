Kindertheater: Der Grüffelo

Er hat schreckliche Hauer und schreckliche Klauen — und doch hat sich im vergangenen Jahrzehnt wohl keine Figur so rasant in den Kinderzimmern verbreitet wie “Der Grüffelo” aus dem gleichnamigen Bilderbuch von Julia Donaldson und Axel Scheffler.

Der große Wald ist voller Gefahren. Da ist es gut, wenn man einen starken Freund hat. Und wenn man keinen hat, erfindet man sich eben einen. So wie die kleine Maus, die jedem, der sie fressen will, mit dem schrecklichen Grüffelo droht. Dabei gibt`s den Grüffelo gar nicht. Oder doch? Das marotte-Figurentheater besteht seit 1987 mit einer festen Spielstätte in Karlsruhe, dazu kommen Gastspiele in ganz Deutschland und Europa. Das Theater zeichnet sich durch die Variationsbreite der darstellerischen Mittel aus. Gespielt wird mit den verschiedensten Figurenarten wie Handpuppen, Tischfiguren, Schattenspiel und Marionetten.

Für Kinder ab 4 Jahren. Wir bitten um Verständnis, dass Kinder unter 4 Jahren nicht eingelassen werden können.