Kindertheater: Der Löwe lacht

Für Kinder ab 4 Jahren.

Zirkusdirektor Christofferus Wackelzahn und Ladulina "aus der weltberühmten Zirkusfamilie Pepperoni" führen die Zuschauer gemeinsam durch Ihren "geliebten Liederzirkus" Pepperoni-Wackelzahn. Also: "Hereinspaziert und nicht geniert!" ruft Direktor Wackelzahn und kündigt zusammen mit Ladulina als erste Attraktion den Löwen an. Doch der will erstmal nicht- ganz allein vor so vielen Menschen. Mit Hilfe der Zuschauer getraut er sich dann doch und singt gemeinsam

mit den Kindern sein Lied "Der Löwe lacht". Aber auch der weitere Fortgang des Liederzirkus wäre ohne die Hilfe des Publikums undenkbar. Der Zirkus ist im Flug vorübergegangen, wenn der Drache Fridolin Feuer spuckt und der Clown die Show beendet.

Christof und Vladi Altmann reisen seit mehr als 25 Jahren mit ihrer mobilen Bühne durch das ganze Land. Als echtes Autorentheater schreiben, komponieren und inszenieren sie alle ihre Lieder-Theater-Programme und Märchen selbst. Auch die Kostüme, Kulissen und Figuren kommen überwiegend aus der eigenen Werkstatt.

Wir bitten um Verständnis, dass Kinder unter 4 Jahren nicht eingelassen werden können.

Eintritt: 8 Euro, Kartenvorverkauf Mediathek.

In Kooperation mit dem Kultur- und Sportamt der Stadt Neckarsulm.