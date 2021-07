Kindertheater: Die grosse Erzählung - Odyssee

Die große Erzählung – Die Odyssee in einer Stunde von Bruno Stori.

für Kinder ab 10 Jahren und alle interessierte Erwachsen an den Abenteuern des antiken Helden.

Beschreibung:

Die Geschichte des antiken Helden Odysseus ist ein altes, verstaubtes Stück? Nichts für Kinder? Nicht, wenn sie von einem so begeisterten und liebenswerten Erzähler wie Rico vorgestellt wird. Der einfache, unbedarfte Junge hört am Bahnhof einen alten Mann die überlieferte Geschichte erzählen, als er auf seinen Zug wartet. Rico ist fasziniert und macht Odysseus Abenteuer zu seinen eigenen. Er erzählt und spielt mit Freude und Fantasie, so dass er, und mit ihm die Zuschauer, Zeuge der aufregenden Irrfahrt werden. Auf diese Weise macht der naive Junge aus der griechischen Sage eine Geschichte, die wir, vor allem wenn wir Kinder (geblieben) sind, verstehen und miterleben können.

„Kein Text, der an den kleinen und großen Zuschauern vorbeirauscht, sondern einer, dersich moderner Erzählkunst annimmt. Bildreich, fantasievoll, spannend.“ (Schwäbische Post, 13.01.14).