Kindertheater: "Die Perle"

Beim Spielen findet der kleine Biber eine Muschel. Neugierig betrachtet er sie von allen Seiten.

Eine Muschel – sein Herz beginnt zu pochen. Da ist bestimmt eine Perle drin; er hat einen Schatz gefunden. Und schon sieht er sich überglücklich, wie er sich mit seiner Perle stolz seinen Freunden präsentiert. Doch, was werden Bär, Elch, Hase und Schwein dazu sagen? Biba kommt ins Grübeln und seine Fantasie entführt ihn in eine Geschichte mit unerwarteten Wendungen. Was für ein Glück, dass es nur ein Traum war.

Eine Parabel um Freundschaft und der naiven Vorstellung vom Glück durch Reichtum und Besonderheit, in einer Bearbeitung des mobilen Theaterduos Pohyb's und Konsorten nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Helme Heine.

Dauer: 50 Minuten ohne Pause