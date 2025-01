Kindertheater - "EINE MINUTE" (4+)

Wie lang ist eigentlich eine Minute? Tik ist sich ziemlich sicher: „Eine Minute dauert sechzig Sekunden“. Aber sein Kollege Tak fragt, ob das lang oder kurz ist. „In einer Minute bewegt sich der Sekundenzeiger sechzig Mal, während sich der lange Zeiger nur ein Mal bewegt“. Mag schon sein, aber ist das viel Zeit oder wenig Zeit? Zunächst einmal versuchen die beiden herauszufinden, wofür sie eine Minute benötigen, dann, was sie in einer Minute alles machen können und schließlich begeben sie sich spielerisch auf eine Entdeckungsreise rund um die Zeit. Denn in einer Minute kann eine ganze Menge passieren; oder eben gar nichts. Am Ende entdecken sie, wie wertvoll es ist, sich Zeit zu lassen für die schönen Dinge, denn in diesem Fall kann eine Minute auch unendlich sein …

Regisseur Bruno Cappagli hat sich mit zwei Schauspielern auf die Suche nach Fragen und Antworten rund um das Thema „eine Minute“ begeben. Herausgekommen ist ein poetisches, fantastisches und kurzweiliges Theaterstück für Kinder ab 4 Jahren.

Eine Produktion der Jungen WLB, Württembergische Landesbühne Esslingen.Von: Bruno Cappagli (nach einer Idee von Somin Ahn)Regie: Bruno Cappagli / Bühne & Kostüme: Tanja Eick /Theaterpädagogik: Margarita RudensteinMit: Timo Beyerling, Philip Spreen