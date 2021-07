Kindertheater: Ferdinand im Müll

Eine Figurentheatergeschichte über Reichtum, Armut und Freundschaft. Für Kinder ab 6 Jahren und (na klar:) ihre Eltern.

Die Teilnehmeranzahl ist auf maximal 50 Personen begrenzt.

Keiner auf der Straße kann Ferdinand leiden. Er ist reich und doof und darf sich nicht dreckig machen. Erst als er die andern mit Spielsachen besticht, darf er mitspielen und er findet ein erstklassiges Versteck: die Mülltonne. Hier findet ihn bestimmt keiner!Damit aber beginnt ein Abenteuer, das er sich zuvor nicht hätte träumen lassen. Denn als er wieder aufwacht, liegt er auf der Müllkippe ...

Zum Glück trifft er hier auf Sara, eins der Kinder, die in den „Schlamms“ am Rand der Kippe leben. In ihr findet er endlich eine richtige Freundin, während überall in den Medien nach ihm gesucht wird. Ob das alles gut geht?