Kindertheater: "Frederick"

Du bist ja ein Dichter!

In einer alten Steinmauer wohnt eine Familie schwatzhafter Feldmäuse. Da der Winter naht, sammeln alle Feldmäuse gemeinsam fleißig Körner und Nüsse, Weizen und Stroh. Nur Frederick nimmt an der Arbeit nicht teil und scheint seine Zeit lieber mit Philosophieren zu vergeuden. Doch eines Tages, als die kalten, grauen und langen Wintertage kein Ende finden, merken die Feldmäuse, dass die Essensvorräte nicht ausreichen, um zu überleben. Irgendetwas fehlt. Da kommt Frederick zu Hilfe: Denn auch er hat etwas gesammelt, das den dunklen Winter bunter macht.

Ein Bilderbuch-Klassiker von 1967 aus der Feder von Leo Lionni, der Kinder und Erwachsene daran erinnert, wie lebensnotwendig die Kraft des Träumens und Staunens ist.