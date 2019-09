Kindertheater: Mein Freund Charlie

× Erweitern Frank Klaffke Mein Freund Charlie

Die kleine Kim träumt gerne, redet mit ihren Zehen und fantasiert lustige Geschichten. Sie ist neu in der Stadt, und weil Nachbarskinder und neue Lehrerin sie piesaken, ihr Papa dauernd im Stress und sie so allein ist, erfindet sich Kim einen unsichtbaren Freund: den Hund Charlie. Mit ihm stürzt sie sich in große Abenteuer …und… eines Tages wird der unsichtbare Hund lebendig. Mit tatkräftiger Hilfe der jungen Zuschauer besteht Kim mutig alle Herausforderungen und erkennt: "Wenn man an seine Träume glaubt, dann werden sie wahr!" Die Schauspieler beziehen Ideen und Kommentare der Kinder ein, Lieder animieren zum Mitsingen. Nach der Aufführung können die Kinder alles rund um Hund, Theater und Schauspielerleben fragen, was sie bewegt. Das Stück wurde mit der Silbermedaille der Kindertheaterwoche 2017 Rechberghausen ausgezeichnet.

Interaktives Kinderstück mit dem Theater Sturmvogel und dem echten Schulhund Charlie.