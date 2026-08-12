Mein Buch. Mein Stil: Weihnachtliche BookNook-Werkstatt

mit Helene Kilb

Mediathek Neckarsulm Urbanstraße 12, 74172 Neckarsulm

BookNooks sind liebevoll gestaltete Kreativ-Elemente und Buchstützen für das Bücherregal.

Wie kleine leuchtende thema tische Häuschen ergän zen sie Ihr Bücherregal um eine neue kreative Komponente. An diesem Abend basteln wir gemeinsam ein winterliches Book Nook mit Beleuchtung – die perfekte Weihnachts deko oder zum Verschenken. Den Workshop leitet Helene Kilb. Sie ist freiberufliche Redakteurin, Texterin und DIY-Buch-Autorin und lebt in Heilbronn. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Info

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Vorträge & Lesungen

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