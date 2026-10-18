Kindertheater "Fuchs & Ferkel" von der WLB

Ferkel hat Husten. Sein Freund Fuchs spielt prompt den Arzt und erfindet eine ungewöhnliche Medizin für seinen Patienten: „Zwei Liter Limonade und vier Schokoküsse … viermal täglich.“ Jetzt müssen die zwei unbedingt die Arzneimittel besorgen. Ferkel geht mit dem Rezept zur Kuh, die ihm die verschriebenen Leckereien gibt. Ganz schnell spricht sich die erfolgreiche Täuschung im Wald herum und bald wollen alle Tiere vom Fuchs behandelt werden – denn wer will nicht durch ganz viel Limonade und Schokoküsse gesund werden?

Für Kinder ab 5 Jahren.