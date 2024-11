Kindertheater: Hänsel und Gretel (ab 4)

Hänsel und Gretel – ab 4

Spiel: Wolfgang Kammer

Vor einem grossen Walde wohnte ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen zwei Kindern; das Bübchen hiess Hänsel und das Mädchen Gretel. Er hatte wenig zu beissen und zu brechen...So beginnt eines der bekanntesten, zugleich aber auch unheimlichsten Märchen der Gebrüder Grimm. Auf Kinder übt es eine große Faszination aus, aber auch viele Erwachsene erinnern sich gerade an diese Geschichte in besonderer Weise. Stimmungsvoll und atmosphärisch dicht lässt sie Wolfgang Kammer auf seiner kleinen Puppenbühne vor den Zuschauern erstehen; dabei hält er sich weitgehend an den Originaltext der Grimms.