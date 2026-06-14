Kindertheater - "Hase und Holunderbär: die große Pechsträhne"

Stadtbücherei Leonberg Liststraße 19, 71229 Leonberg

An einem sehr windigen Tag haben der kleine Hase, genannt Ritter Freund, und der Holunderbär viel Spaß miteinander. Doch auf einmal fegt ein heftiger Windstoß dem Holunderbären seinen Glückshut vom Kopf.

Die beiden Freunde rennen dem Hut noch hinterher, doch schon bald ist er verschwunden. Der Holunderbär ist fortan vom Pech verfolgt und dem kleinen Hasen ist klar, dass er seinem Freund helfen muss den Hut wieder zu finden. Denn Freunde sind füreinander da. Und er weiß, dass einem das Glück immer dann begegnet, wenn man es am wenigsten erwartet ...

Für Kinder ab 4 Jahren

Dauer: ca. 45 Min.

Info

Stadtbücherei Leonberg
Stadtbücherei Leonberg Liststraße 19, 71229 Leonberg
Kinder & Familie
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