Kindertheater in Fellbach: "Der Bär, der nicht da war"

Plötzlich fängt alles an. Der Bär findet eine Notiz, auf der steht: "Bist du ich?". "Eine sehr gute Frage", findet der Bär und beginnt sich zu suchen. Der wundersame Wald beginnt um ihn herum zu wachsen. Der Bär lauscht dem Klang seiner eigenen Stille und trifft auf seiner Reise immer tiefer in den Wald hinein sehr alte Freunde, erfreut sich daran, dass Blumen "schöner" als 38 sind, verirrt sich beim Geradeausfahren mit dem trägen Schildkrötentaxi und findet plötzlich – zu seiner großen Freude – sich selbst. Das Theater HERZeigen lädt mit viel Bewegung, humorvollen Figuren und Musik zu einer zauberhaften Reise in die Welt der Wunder ein.