Kindertheater "Keine Angst vor Hotzenplotz"

"Keine Angst vor Hotzenplotz", ist das dritte und letzte Buch von Otfried Preußler über den berühmt berüchtigten Räuber.

Hotzenplotz ist wieder da! Und er versetzt Großmutter, Wachtmeister Dimpfelmoser, Frau Schlotterbeck, Kasperl und Seppel in helle Aufregung. Sowohl Großmutter’s Kürbis, wie auch Frau Schlotterbeck’s Kristallkugel sind spurlos verschwunden und der arme Wasti ist immer noch als Krokodil verzaubert. Natürlich wird der Räuber Hotzenplotz des Diebstahls verdächtigt und beschuldigt, obwohl der ja eigentlich seinen Räuberhut an den Nagel hängen und ein ehrlicher Mensch werden will. Wer glaubt denn sowas? Keiner, außer Kasperl und Seppel!

Stabmarionettenproduktion des Topolino Figurentheaters nach dem Kinderbuchklassiker von Otfried Preußler für Kinder ab 4 Jahren.