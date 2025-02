Konrad Knatterkiste knattert in den Urlaub – Hurra! Also Kinder, alle anschnallen und mitknattern in Konrads KnatterbrummschwimmfliegundrennKiste.

Eintritt 4,00 Euro. Für Kinder ab 5 Jahren. Vorverkauf ab Dienstag, 25. Februar 2025 in der Stadtbücherei