Michel feiert Weihnachten

Gustav Gustavson möchte seinen Enkeln zu Weihnachten eine Geschichte vorspielen, als Theater, mit allem Drum und Dran: Die Geschichte von Michel aus Lönneberga.

Gustav Gustavson erwartet Besuch zu Weihnachten. Seine Enkel werden kommen und natürlich will er ihnen etwas schenken. Eine Geschichte. Die Geschichte von Michel aus Lönneberga, der an Weihnachten alle Armen zu sich nach Hause einlädt und sie mit den Vorräten für das große Familienfestessen bewirtet. Ja, und diese Geschichte will Gustavson seinen Enkeln nicht nur vorlesen, er will sie ihnen richtig vorspielen, als Theater, mit allem Drum und Dran. Jetzt bräuchte er natürlich jemanden, dem er sie probehalber zeigen könnte. Wer könnte ihm ein bisschen Zeit schenken und einfach zuschauen? Vielleicht das Publikum? Das wäre prima! Das Kindertheater Pantaleon bringt ein Stück nach dem Bilderbuch von Astrid Lindgren auf die Bühne. Die Geschichte läutet für die ganze Familie die Weihnachtszeit ein! Für Kinder ab 4 Jahren. Wir bitten um Verständnis, dass Kinder unter 4 Jahren nicht eingelassen werden können.