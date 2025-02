Kindertheater mit Achim Sonntag - "Die Wahrheit über den Froschkönig"

Wie wurde der Frosch zum Frosch? Was erlebte er alles, bevor er im Brunnen der Prinzessin landete? Und was passierte im Schloss wirklich?Nach einer kleinen Einführung rund um die Frage „Was passiert mit einer Geschichte, wenn man sie mal aus einer anderen Perspektive erzählt?“ und ein paar Reimspielen, beginnt der Vortrag desTextes, in dessen Verlauf die Kinder immer wieder aufgefordert sind, den passenden Reim zu finden.

Nach Motiven des grimmschen Märchens wird in Reimen die Geschichte eines jungen Mannes erzählt, der begeisterter Schwimmer ist. Versehentlich spring er in den See der Wasserfee und wird zur Strafe in einen Frosch verwandelt.

Auf der Flucht vor der Fee kommt er an zwei andere Seen, wo er aber auch nicht bleiben kann. An dem einen gibt es Störche, der andere ist durch eine daneben gelegene überdüngte Wiese verseucht. Auf seinem Weg muss der Frosch sich mit verschiedenen Fragen, die seine neue Existenz aufwirft, beschäftigen.