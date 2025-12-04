Kindertheater Papiermond

"Eigentlich wollte Kasperle einfach mal Urlaub machen. Aber da wird der Schatz des Königs gestohlen!

Zwar möchte die kleine Maus Fridoline dem König helfen, so wie der Kasper das immer macht.

Aber für eine rasante Räuberjagd ist Fridoline – wie sich alsbald herausstellt – nun doch ein wenig zart besaitet.

So wird für Kasper erst mal nichts aus dem geplanten Urlaub, denn nun muss der Räuber gefangen werden ..."

Ob Kasperle den Schatz zurückbringen kann, ob der Dieb ins Gefängnis kommt, und ob die kleine Maus vielleicht doch noch beweisen kann, dass auch sie für eine Räuberjagd geeignet ist, das erfahrt ihr in der Geschichte "Kasperle & der Schatz des Königs".

Auch 2026 lautet das Motto von Puppenspieler Adrien Megner: "Ein Lächeln zaubern".

Und so dürfen die kleinen und großen Zuschauer wieder auf ein lustiges, freches und spannendes Abenteuer gespannt sein. Und Mitmachen ist wie immer erlaubt!