Kindertheater: Petterson bekommt Weihnachtsbesuch

In einer Inszenierung für Kinder ab drei Jahren zeigt das „Theater vom Rabenberg“ einen Klassiker der Kinderliteratur als Figurentheater, nach den bekannten Kinderbüchern von Sven Nordquist.

Weihnachten steht vor der Tür und der der kleine Kater Findus wünscht sich nichts sehnlicher als dass der Weihnachtsmann ihn besuchen kommt. Aber der Weihnachtsmann besucht ja eigentlich nur Menschenkinder und keine Katzen. Als sich der alte

Pettersson dann am Tag vor dem heiligen Abend auch noch den Fuß verstaucht, ist eines klar: Das wird das schlimmste Weihnachten, das Findus jemals erlebt hat!

Wie am Ende doch noch alles gut wird, zeigt das „Theater vom Rabenberg“ in einem lustigen Stab-Marionetten-Spiel, nicht nur für Kinder.

Markante Figuren und handgemalte Kulissen runden dieses Live-Erlebnis ab, das eine Dauer von 50 Minuten hat.