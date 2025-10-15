Kindertheater - 'Petterson zeltet'

Wittener Kinder- und Jugendtheater 60 Minuten ohne Pause, ab 3 Jahren.

Findus, der Kater vom alten Pettersson, hat noch nie in einem Zelt geschlafen. Klar, dass er endlich mal ausprobieren muss, wie das ist. Und weil der alte Pettersson auch gerade was ausprobieren möchte, nämlich seine selbst erfundene Flitzbogenwurfangel, beschließen die beiden, einen Ausflug ins Fjäll zu machen.

Da können sie ein bisschen wandern, ein bisschen Barsche angeln und ein bisschen zelten. Aber daraus wird nichts, genauer gesagt, es kommt alles ganz anders. Und das nur wegen Prillan, dem blöden Huhn, das partout auch mal ausprobieren will, wie das ist, in einem Zelt zu schlafen.

Für die Akteure des Theaters ist dies eine ganz besondere Vorstellung, da es sich hierbei um ihre große Abschiedstournee handelt. Gegründet 1979 war das Wittener Kinder- und Jugendtheater jahrelang in ganz Deutschland unterwegs, auch bei uns in Reutlingen, und verzauberte mit tollen Theaterstücken Kinder, Jugendliche und Erwachsene.