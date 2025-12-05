Kindertheater "Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch"

Weihnachtsstimmung für die ganze Familie garantiert auf Einladung der Stadtbücherei das „Theater con Cuore“. Mit liebevoll gestalteten Puppen wird vor weihnachtlicher Kulisse das Stück „Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch“ aufgeführt.

In der Vorschau heißt es: „Eine schöne Bescherung vor der schönen Bescherung. Ja, so kann man das nennen, was Pettersson und Findus zwei Tage vor Weihnachten passiert. Eben waren sie noch beim Plätzchen backen. Jedenfalls wollte das Pettersson so. Aber Findus wollte lieber Pfannkuchen-Torte, was sonst. Und Findus wollte Weihnachtslieder. Und einen Weihnachtsbaum. Einen richtig großen, 70 Meter, mindestens. Aber dass Pettersson sich nach einer rasanten Schlittenfahrt auf der Suche nach einem passenden Baum den Fuß verstaucht, das wollte Findus nicht. Denn jetzt bekommt er keinen Weihnachtsbaum, der Vorratsraum ist leer und das Weihnachtsfest mehr als in Gefahr. Aber da gibt es ja noch hilfreiche Nachbarn, die den alten Pettersson und seinen plötzlich so vernünftigen Kater nicht im Stich lassen.“